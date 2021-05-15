По информации СМИ, знаменитый украинский специалист 9 мая в беседе с президентом клуба Игорем Суркисом по телефону сообщил, что на своей должности чувствует себя некомфортно. 12 мая Михайличенко подтвердил намерение покинуть клуб, написав соответствующее заявление.

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Как утверждает источник, Мирча Луческу не причастен к увольнению Михайличенко.

К слову. Владимир Бессонов с 2015 года тоже работает в структуре киевлян. Он занимает должность тренера-селекционера. Также в 2019/2020 годах он исполнял обязанности спортивного директора Динамо, когда Михайличенко возглавил команду.

Новое место работы Михайличенко

Следующим местом работы Михайличенко может быть Дом футбола. По слухам Михайличенко может получить приглашение из УАФ.

Если специалист решит вернуться к деятельности функционера, то он присоединится к ряду знаковых экс-футболистив, работающих в организации. Это Олег Протасов, Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко.