По информации СМИ, знаменитый украинский специалист 9 мая в беседе с президентом клуба Игорем Суркисом по телефону сообщил, что на своей должности чувствует себя некомфортно. 12 мая Михайличенко подтвердил намерение покинуть клуб, написав соответствующее заявление.
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Как утверждает источник, Мирча Луческу не причастен к увольнению Михайличенко.
Новое место работы Михайличенко
Следующим местом работы Михайличенко может быть Дом футбола. По слухам Михайличенко может получить приглашение из УАФ.
Если специалист решит вернуться к деятельности функционера, то он присоединится к ряду знаковых экс-футболистив, работающих в организации. Это Олег Протасов, Олег Блохин, Игорь Беланов и Анатолий Демьяненко.