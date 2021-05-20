Не хочуть бачити в УАФ

15 травня з'явилась інформація, що Олексій Михайличенко більше не буде працювати у київському клубі. Йому запропонували посаду у Будинку футболу.

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Президент Динамо не має наміру так легко прощатись з легендою клубу. Ігор Суркіс ще не підписав заяву спеціаліста. У клубі не хочуть бачити функціонера в УАФ, тому спробують утримати Михайличенка.

Не виключено, що зараз фахівець піде у відпустку, а вже після неї керівництво Динамо сяде за круглий стіл з Михайличенком. Наступником спеціаліста може стати інший динамівець Володимир Безсонов. Він з 2015 року теж працює в структурі киян на посаді тренера-селекціонера. У сезоні-2019/2020 Безсонов виконував обов'язки спортивного директора Динамо, коли Михайличенко очолив команду.