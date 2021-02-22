Защитник киевского Динамо Илья Забарный поделился впечатлениями от матча 15 тура чемпионата Украины с Десной (1:1). Лучший молодой игрок Украины извинился перед болельщиками и пожаловался на поле.

Киевляне спаслись от поражения уже на 92-й минуте матча, когда Виктор Цыганков реализовал пенальти. После поединка Забарный взял вину за пропущенный гол на себя.

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Поле не позволяло индивидуально обыграть. Мяч где-то подскочит, сложно было играть, комбинировать. Пропустили гол, там моя вина, я не удержал игрока. Приношу извинения, такое бывает, но с опытом все приходит. Болельщики на трибунах? С ними оживает футбол. Огромное спасибо, что пришли и поддержали,

– сказал Забарный .

Илья также признался, что на поединок УПЛ выходили без мыслей о Брюгге и матчах 1/16 Лиги Европы. "Динамовцы" знали, что будет сложно на таком поле и в такую погоду.

"Неважно, на каком мы месте, ведь много игр впереди. Даже если бы мы отставали, мы бы боролись до конца. Хотели вырвать победу, потому что мы хотим побеждать", – подчеркнул Илья.

Хронология матча Десна – Динамо