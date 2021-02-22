Захисник київського Динамо Ілля Забарний поділився враженнями від матчу 15 туру чемпіонату України з Десною (1:1). Найкращий молодий гравець України вибачився перед уболівальниками і поскаржився на поле.

Кияни врятувалися від поразки вже на 92-й хвилині матчу, коли Віктор Циганков реалізував пенальті. Після поєдинку Забарний взяв провину за пропущений гол на себе.

До слова: Динамо вирвало нічию у Десни завдяки пенальті Циганкова: відео

Поле не дозволяла індивідуально обіграти. М'яч десь підскочить, складно було грати, комбінувати. Пропустили гол, там моя вина, я не втримав гравця. Приношу вибачення, таке буває, але з досвідом все приходить. Вболівальники на трибунах? З ними оживає футбол. Величезне дякую, що прийшли і підтримали,

– сказав Забарний .

Ілля також зізнався, що на поєдинок УПЛ виходили без думок про Брюгге і матчі 1/16 Ліги Європи. "Динамівці" знали, що буде складно на такому полі, в таку погоду.

"Неважливо, на якому ми місці, адже багато ігор попереду. Навіть якби ми відставали, ми б боролися до кінця. Хотіли вирвати перемогу, тому що ми хочемо перемагати", – підкреслив Ілля.

Хронологія матчу Десна – Динамо