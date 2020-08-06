Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу серйозно планує підсилити склад своєї нової команди. Він активно шукає новобранців для киян, тепер в око київського клубу потрапив захисник "Спортингу" Іванілду Фернандеш.

Про зацікавленість зі сторони киян повідомляє видання Record.pt.

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Трансферні плани

Київський клуб вже відправив лісабонцям запит про ціну на гравця.

Конкурентом киян також є італійський "Торіно".

За даними Transfermarkt вартість португальця оцінюється в 1 мільйон євро. Контракт з клубом у гравця розрахований ще не два роки. За період проведений у лісабонській команді він не провів ще жодного матчу.

Що відомо про Фернандеша