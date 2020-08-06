"Динамо" націлилось на захисника "Спортингу"
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу серйозно планує підсилити склад своєї нової команди. Він активно шукає новобранців для киян, тепер в око київського клубу потрапив захисник "Спортингу" Іванілду Фернандеш.
Про зацікавленість зі сторони киян повідомляє видання Record.pt.
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Трансферні плани
Київський клуб вже відправив лісабонцям запит про ціну на гравця.
Конкурентом киян також є італійський "Торіно".
За даними Transfermarkt вартість португальця оцінюється в 1 мільйон євро. Контракт з клубом у гравця розрахований ще не два роки. За період проведений у лісабонській команді він не провів ще жодного матчу.
Що відомо про Фернандеша
- У минулому сезоні Фернандеш провів 22 матчі в оренді за турецький "Трабзонспор", а потім "Різеспор", забив два голи. Останній клуб відомий за виступами української когорти футболістів. У клубі виступають Морозюк, Гармаш та Борячук.
- Португалець виступав за національну збірну Португалії U-19, U-20 та U-21.
- Грав за лісабонський клуб у академії команди за команду до 18 років.
- Також у 2018 році був у оренді в португальському клубі "Морейренсе".