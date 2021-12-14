Динамо может усилиться футболистом, который 10 лет был игроком Шахтера

Киевское Динамо 13 января начнет подготовку к весенней части чемпионата. После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, Динамо отправится на первый сбор в Испанию.

Одним из потенциальных новичков киевлян этой зимой может стать нападающий Десны Андрей Тотовицкий, у которого завершился контракт с черниговским клубом.

К слову Ракицкий сыграл за дубль, а затем раздал 5 тысяч долларов, – Андрей Тотовицкий

По информации источника, фамилия Тотовицкого числится среди возможных новичков Динамо, однако последнее слово в этом вопросе должен сказать главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. Если румынский специалист даст добро, экс-капитан Десны отправится на сборы с киевлянами в Испанию как свободный агент.

Летом по похожей схеме игроком Динамо стал Владислав Кулач, который поехал на сборы с "бело-синими" после завершения контракта с Ворсклой. Однако пока нападающий не сумел стать своим в Киеве.

Коротко о Тотовицком