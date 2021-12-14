Одним из потенциальных новичков киевлян этой зимой может стать нападающий Десны Андрей Тотовицкий, у которого завершился контракт с черниговским клубом.
К слову Ракицкий сыграл за дубль, а затем раздал 5 тысяч долларов, – Андрей Тотовицкий
По информации источника, фамилия Тотовицкого числится среди возможных новичков Динамо, однако последнее слово в этом вопросе должен сказать главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. Если румынский специалист даст добро, экс-капитан Десны отправится на сборы с киевлянами в Испанию как свободный агент.
Летом по похожей схеме игроком Динамо стал Владислав Кулач, который поехал на сборы с "бело-синими" после завершения контракта с Ворсклой. Однако пока нападающий не сумел стать своим в Киеве.
Коротко о Тотовицком
- В текущем сезоне УПЛ 28-летний Тотовицкий сыграл за Десну 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.
- Ранее он поиграл за Мариуполь, Зарю, Шахтер и бельгийский Кортрейк.