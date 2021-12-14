Одним із потенційних новачків киян цієї зими може стати нападник Десни Андрій Тотовицький, у якого завершився контракт із чернігівським клубом.

До слова Ракіцький зіграв за дубль, а потім роздав 5 тисяч доларів, – Андрій Тотовицький

За інформацією джерела, прізвище Тотовицького числиться серед можливих новачків Динамо, проте останнє слово в цьому питанні має сказати головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. Якщо румунський фахівець дасть добро, екскапітан Десни вирушить на збори з киянами до Іспанії як вільний агент.

Влітку за схожою схемою гравцем Динамо став Владислав Кулач, який поїхав на збори з "біло-синіми" після завершення контракту з Ворсклою. Однак наразі нападник не зумів стати своїм у Києві.

Коротко про Тотовицького