Динамо может провести матч с Лионом

Киевское Динамо активно рассматривает соперников для подготовки к новому сезону. Одним из них может стать французский Лион.

Серьезный соперник на сборах

Стороны рассматриваются возможность проведения такого товарищеского поединка. Пока неизвестно, смогут ли представители Динамо и Лиона прийти к согласию.

К слову Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Французский клуб уже запланировал контрольный спарринг с английским Лестером. По итогам сезона-2020/2021 Лион финишировал на 4 месте в Лиге 1. Команда пробилась в групповой раунд Лиги Европы.

Динамо же стало чемпионом Украины уже в дебютном сезоне Мирчи Луческу на посту тренера киевлян. Также румынский специалист привел команду к победе в Кубке и Суперкубке страны. Сейчас футболисты разъехались по национальным сборным, где готовятся к Евро-2020. Другая часть игроков ушли в отпуск до 22 июня.