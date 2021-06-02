Серьезный соперник на сборах
Стороны рассматриваются возможность проведения такого товарищеского поединка. Пока неизвестно, смогут ли представители Динамо и Лиона прийти к согласию.
К слову Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020
Французский клуб уже запланировал контрольный спарринг с английским Лестером. По итогам сезона-2020/2021 Лион финишировал на 4 месте в Лиге 1. Команда пробилась в групповой раунд Лиги Европы.
Динамо же стало чемпионом Украины уже в дебютном сезоне Мирчи Луческу на посту тренера киевлян. Также румынский специалист привел команду к победе в Кубке и Суперкубке страны. Сейчас футболисты разъехались по национальным сборным, где готовятся к Евро-2020. Другая часть игроков ушли в отпуск до 22 июня.
- 10 динамовцев попало в заявку Шевченко на чемпионат Европы-2020. Из них большую часть составляют защитники команды.