Серйозний суперник на зборах

Сторони розглядаються можливість проведення такого товариського поєдинку. Наразі невідомо, чи зможуть представники Динамо та Ліону дійти згоди.

До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Французький клуб вже запланував контрольний спаринг з англійським Лестером. За підсумками сезону-2020/2021 Ліон фінішував на 4 місці у Лізі 1. Команда пробилась у груповий раунд Ліги Європи.

Динамо ж стало чемпіоном України вже у дебютному сезоні Мірчі Луческу на посту тренера киян. Також румунський фахівець привів команду до перемоги у Кубку та Суперкубку країни. Зараз футболісти роз'їхались по національних збірних, де готуються до Євро-2020. Інша частина гравців пішли у відпустку до 22 червня.