Динамо может отказаться от НСК "Олимпийский" киевляне вернутся на родной стадион
16 февраля 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Киевское Динамо первые два весенних матча УПЛ против Ингульца (26 февраля) и Десны (6 марта) проведет в Киеве на своем клубном стадионе им. Валерия Лобановского.
Может отказаться от НСК "Олимпийский"
С такой просьбой в столичный клуб обратились их соперники, которые по календарю должны были принимать киевлян на своих аренах, однако не смогли их подготовить к возобновлению чемпионата.
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Динамо рассматривает возможность все домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК "Олимпийский".
- Ранее стало известно, что на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского 2 марта состоится матч Юношеской Лиги УЕФА между киевлянами и португальским Спортингом.
- Добавим, что в текущем сезоне "бело-синие" сыграли 18 матчей, в которых одержали 14 побед, 3 ничьи и одно поражение. Сейчас клуб занимает второе место и имеет в активе 45 очков, лидером является донецкий Шахтер, у которого 47 пунктов.