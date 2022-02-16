Может отказаться от НСК "Олимпийский"

С такой просьбой в столичный клуб обратились их соперники, которые по календарю должны были принимать киевлян на своих аренах, однако не смогли их подготовить к возобновлению чемпионата.

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Динамо рассматривает возможность все домашние матчи во второй части УПЛ также провести на клубном стадионе имени Валерия Лобановского. В прошлом году своих соперников динамовцы принимали на НСК "Олимпийский".