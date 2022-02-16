Може відмовитися від НСК "Олімпійський"
З таким проханням до столичного клубу звернулися їхні суперники, які за календарем мали приймати киян на своїх аренах, проте не змогли їх підготувати до відновлення чемпіонату.
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Динамо розглядає можливість усі домашні матчі у другій частині УПЛ також провести на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського. Минулого року своїх суперників динамівці приймали на НСК "Олімпійський".
- Раніше стало відомо, що на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського 2 березня відбудеться матч Юнацької Ліги УЄФА між киянами та португальським Спортінгом.
- Додамо, що в поточному сезоні "біло-сині" зіграли 18 матчів, в яких здобули 14 перемог, 3 нічиї та одну поразку. Наразі клуб посідає другу сходинку та має в активі 45 очок, лідером є донецький Шахтар, у якого 47 пунктів.