Динамо – Мариуполь: где смотреть

В прямой трансляции поединок покажет телеканал "2+2". Начало – в 14:00.

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Динамо – Мариуполь онлайн-трансляция

Перед матчем

Казалось, что Динамо, став чемпионом, доигрывать чемпионат резервным составом. Однако в предыдущем туре киевляне камня на камне не оставили от Ворсклы.

Теперь же "бело-синим" предстоит сыграть с достаточно принципиальным соперником. Мариуполь – клуб, который сильно "приближен" к Шахтеру. В последние годы "азовцы" неоднократно портили нервы столичным футболистам.

Если Динамо лишено турнирной мотивации, то Мариуполь в зоне риска. Азовский клуб на 4 очка опережает последнюю команду и имеет математические шансы покинуть УПЛ. Победа над Динамо гарантирует Мариуполю сохранение прописки в УПЛ.