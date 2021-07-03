Динамо во второй раз упустило победу в матче на сборах в Швейцарии

Киевское Динамо провело второй матч на сборах в Швейцарии. Украинский клуб во второй раз упустил победу, выигрывая товарищеский поединок.

Динамо – Лозанна 1:1

Голы: Родригес, 8 (п) – Рибейро, 48

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В рамках второго матча на сборах Динамо встретилось со швейцарской Лозанной.

Подопечные Мирчи Луческу открыли счет на 8 минуте. Легионер Динамо Жерсон Родригес реализовал пенальти на 8 минуте поединка.

Динамо не сумело удержать победный результат. Во втором тайме в воротах киевлян расписался Рибейро.

Динамо – Лозанна видео полного матча

В первом матче на сборах Динамо также не смогло выиграть. Киевляне сыграли в результативную ничью 4:4 с Базелем.

На первом сборе Динамо сыграет еще два контрольных поединка: