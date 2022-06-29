Динамо продолжает благотворительное турне в поддержку Украины: онлайн-трансляция против Лозанни

Киевское Динамо 29 июня сыграет свой второй товарищеский матч по подготовке к новому сезону. Онлайн-трансляцию встречи со швейцарской Лозанной можно смотреть не выходя из сайта 24 канала.

Еще один шанс помочь украинцам

Поединок состоится на домашнем стадионе Лозанны "Стад де ля Тюильер". Стартовый свисток судьи раздастся в 21:00 по киевскому времени.

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Матч против Лозанны станет вторым для Динамо по прибытии на сборы в Швейцарию. В первой встрече подопечные Мирчи Луческу расписали мировую 1:1 с второлиговым Ивердоном. Единственный гол в составе киевлян забил Александр Яцик. Интересно, что динамовцы первыми открыли счет в матче, но удержать победу не сумели.

Уже на днях в расположение прибудут игроки из сборной Украины и два легионера – Беньямин Вербич и Томаш Кендзера. О последнем в СМИ появляются слухи, что польский защитник не останется у Динамо, а уже ищет новый клуб.

Динамо – Лозанна: онлайн-трансляция матча

После поединка против Лозанны киевлян ждет контрольный спарринг против еще одного швейцарского клуба – Сена. Поединок состоится 2 июля в 15.00 по Киеву.