Ще один шанс допомогти українцям

Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні Лозанни "Стад де ля Тюільєр". Стартовий свисток судді пролунає о 21:00 за київським часом.

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Матч проти Лозанни стане другим для Динамо після прибуття на збори у Швейцарію. У першій зустрічі підопічні Мірчі Луческу розписали мирову 1:1 з друголіговим Івердоном. Єдиний гол у складі киян забив Олександр Яцик. Цікаво, що динамівці першими відкрили рахунок у матчі, але втримати перемогу не зуміли.

Вже на днях до розташування прибудуть гравці зі збірної України та два легіонери – Беньямін Вербич та Томаш Кендзьора. Про останнього у ЗМІ з'являються чутки, що польський захисник не залишиться у Динамо, а вже шукає собі новий клуб.

Динамо – Лозанна: онлайн-трансляція матчу

До слова. Після поєдинку проти Лозанни на киян чекає контрольний спаринг проти ще одного швейцарського клубу – Сьона. Поєдинок відбудеться 2 липня о 15:00 за Києвом.