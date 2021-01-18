В понедельник, 18 января, киевское Динамо проведет первый матч в 2021 году. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Это будет контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет действующий чемпион Польши – варшавская Легия, пишет 24 канал. Смотрите также Мистер без свистка: в Динамо показали, как Луческу руководит тренировкой – видео Поединок пройдет на стадионе The Sevens в Дубае, начало – в 15:00 по киевскому времени. Динамо – Легия: онлайн-трансляция