Динамо – Легия: онлайн-трансляция контрольного матча
В понедельник, 18 января, киевское Динамо проведет первый матч в 2021 году. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Это будет контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет действующий чемпион Польши – варшавская Легия, пишет 24 канал.
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Поединок пройдет на стадионе The Sevens в Дубае, начало – в 15:00 по киевскому времени.
Динамо – Легия: онлайн-трансляция
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