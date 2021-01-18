Динамо – Легія: онлайн-трансляція контрольного матчу
У понеділок, 18 січня, київське Динамо проведе перший матч у 2021 році. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Це буде контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в ОАЕ. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане діючий чемпіон Польщі – варшавська Легія, пише 24 канал.
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Поєдинок пройде на стадіоні The Sevens в Дубаї, початок – о 15:00 за київським часом.
Динамо – Легія: онлайн-трансляція
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