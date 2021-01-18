У понеділок, 18 січня, київське Динамо проведе перший матч у 2021 році. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Це буде контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в ОАЕ. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане діючий чемпіон Польщі – варшавська Легія, пише 24 канал. Дивіться також Містер без свистка: в Динамо показали, як Луческу керує тренуванням – відео Поєдинок пройде на стадіоні The Sevens в Дубаї, початок – о 15:00 за київським часом. Динамо – Легія: онлайн-трансляція