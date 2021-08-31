Динамо купило бразильского футболиста Витиньо
31 августа 2021 , 18:16Читати новину українською
Источник:пресс-служба Динамо
Динамо объявило о переходе бразильского нападающего Витиньо. Киевский клуб заключил контракт с бразильцем в последний день трансферного окна.
Драгоценный новичок Динамо
Витиньо перешел в Динамо из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе, воспитанником которого и является.
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Контракт Витиньо с Динамо действует на пять лет.
По данным портала Transfermarkt, Динамо заплатило за трансфер 6 миллионов евро.
Что известно о Витиньо
- В этом сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив 9 голов и 4 результативные передачи.
- Всего за первую команду Атлетико Паранаэнсе он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.
- В Динамо заявили, что Витиньо будет заявлен за команду в ближайшее время и будет играть под номером 22.
- Бразилец может дебютировать за Динамо в матче чемпионата Украины против Металлиста 1925, который состоится 11 сентября.