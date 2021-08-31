Дорогоцінний новачок Динамо

Вітіньйо перейшов у Динамо з бразильського клубу Атлетико Паранаенсе, вихованцем якого і є. Бразилець виступав за Атлетико останні 4 сезони.

До речі Роналду офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

Контракт Вітіньйо з Динамо чинний на п'ять років.

За даними порталу Transfermarkt, Динамо заплатило за трансфер 6 мільйонів євро.

Що відомо про Вітіньйо

  • У цьому сезоні бразилець зіграв 27 матчів, записавши до свого активу 9 голів і 4 результативні передачі.
  • Всього за першу команду Атлетіко Паранаенсе він провів 60 матчів, забив 15 голів і віддав сім результативних передач у всіх турнірах.
  • У Динамо заявили, що Вітіньйо буде заявлений за команду найближчим часом і гратиме під номером 22.
  • Бразилець може дебютувати за Динамо у матчі чемпіонату України проти Металіста 1925, який відбудеться 11 вересня.