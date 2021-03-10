В четверг, 11 марта, киевское Динамо сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против испанского Вильярреала. Перед этим матчем в лазарете киевлян находятся еще несколько игроков.

Как минимум четыре игрока не помогут Динамо в матче против Вильярреала. Это Беньямин Вербич, Никита Бурда, Тудор Белуцэ и Денис Попов. Об этом заявил главный тренер Динамо Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции.

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"Так, у нас есть проблемы, травмированы игроки. Но для меня основа – это те игроки, которые выходят на поле и заменяют травмированных. Вербич должен быть готов к концу апреля, Бурда и Белуцэ выбыли надолго, Попов, надеюсь, вернется за 3 – 4 дня", – заявил Луческу.

Что касается Виктора Цыганкова, получившего повреждение в кубковом матче против Колоса 3 марта, то его участие в матче против Вильярреала под вопросом.

"Что касается Цыганкова, то тренировка в среду покажет, в каком он состоянии. Он тренировался индивидуально и только во вторник вернулся в общую группу", – рассказал тренер Динамо.

Тренируется в общей группе и Денис Гармаш, но вряд ли он поможет команде, ведь еще не набрал оптимальных форм.

"Гармаш также тренируется, но он очень долго отсутствовал и теперь только наверстывает упущенное. Игрокам очень сложно возвращаться в строй. Например, тот же Гармаш пропустил тренировочный сбор, а теперь мы играем через два дня на третий, и тренировки носят, по сути, поддерживающий характер. Поэтому очень сложно в этот период войти в игровой общекомандный ритм. А тем более в таких непростых климатических условиях и на таких полях", – подытожил Луческу.