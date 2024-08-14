Перед игрой с РБ Зальцбург: история встреч Динамо с австрийскими командами

Динамо с комфортным счетом переиграло Рейнджерс в Глазго и встретится с Ред Булл Зальцбург в последнем раунде квалификации Лиги чемпионов. Вашему вниманию, статистика встреч столичного клуба с командами из Австрии.

До этого на стадии плей-офф Динамо Киев встречалось с австрийскими командами 7 раз из которых 6 были удачными для киевлян. В общем столичный коллектив сыграл 16 поединков с клубами чемпионата Австрии, пишет 24 канал.

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Динамовцы против австрийцев

Первый раз Динамо сыграло против австрийской команды Аустрия на стадии 1/16 финала Кубка чемпионов сезона-1969/1970. Тогда киевляне на выезде победили со счетом 2:1, а дома добили соперников, забив 3 мяча в ворота Аустрии.

Следующая встреча команды из столицы Украины состоялась также в 1/16 финала Кубка чемпионов против другого представителя австрийской Бундеслиги – Сваровски-Ваккер. Победа в гостях 1:0 и победа дома 2:0 принесли киевлянам путевку в следующий раунд еврокубка.

В новейшей истории Динамо играло также с Рапидом и Штурмом. В противостояниях с первыми "бело-синие" имеют 75 процентов побед, а с коллективом из Граца – 50 процентов.

Матч с Ред Булл Зальцбург станет первым в истории обеих команд. До этого австрийцы встречались с другими украинскими коллективами – Металлист и Шахтер и имеют всего 1 победу в четырех матчах.

Напомним, что первый матч за путевку в групповой этап Лиги чемпионов между Динамо и РБ Зальцбург состоится в среду, 21 августа, на "Арене Люблин" в 22:00 по киевскому времени.