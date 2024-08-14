До цього на стадії плей-оф Динамо Київ зустрічалось з австрійськими командами 7 разів з яких 6 були вдалими для киян. В загальному столичний колектив зіграв 16 поєдинків з клубами чемпіонату Австрії, пише 24 канал.

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Динамівці проти австрійців

Перший раз Динамо зіграло проти австрійської команди Аустрія на стадії 1/16 фіналу Кубку чемпіонів сезону-1969/1970. Тоді кияни на виїзді перемогли з рахунком 2:1, а вдома добили суперників, забивши 3 м'ячі у ворота Аустрії.

Наступна зустріч команди зі столиці України відбулась також у 1/16 фіналу Кубку чемпіонів проти іншого представника австрійської Бундесліги – Сваровськи-Ваккер. Перемога у гостях 1:0 та звитяга вдома 2:0 принесли киянам путівку у наступний раунд єврокубка.

У новітній історії Динамо грало також з Рапідом та Штурмом. У протистояннях з першими "біло-сині" мають 75 відсотків перемог, а з колективом із Грацу – 50 відсотків.

До слова. Матч з Ред Булл Зальцбург стане першим у історії обох команд. До цього австрійці зустрічались з іншими українськими колективами – Металіст і Шахтар та мають всього 1 перемогу у чотирьох матчах.

Нагадаємо, що перший матч за путівку у груповий етап Ліги чемпіонів між Динамо та РБ Зальцбург відбудеться у середу, 21 серпня, на "Арені Люблін" о 22:00 за київським часом.