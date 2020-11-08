Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція топ-матчу УПЛ
8 листопада "Динамо" приймає "Шахтар" на НСК "Олімпійський" у 9 турі УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.
Після 8 турів "Динамо" утримує лідерство у турнірній таблиці. "Біло-сині" виграли шість матчів та поділили очки із "Десною" та "Зорею", пише 24 канал.
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"Шахтар" програє "Динамо" чотири очки, тому навіть перемога у грі з киянами не дозволить "гірникам" вийти на перше місце.
"Шахтар" на старті сезону втратив надто багато очок, якщо порівнювати виступ донеччан у попередніх сезонах. "Шахтар" не добрав аж 8 очок.
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція
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