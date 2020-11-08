Київське "Динамо" 8-го листопада прийме "Шахтар" Донецьк у рамках 9-го туру УПЛ. Переглянути матч можна в Україні онлайн та по телебаченню.

"Динамо" – "Шахтар" де дивитися

Домашні матчі "Динамо" у чемпіонаті України сезону-2020/21 транслює телеканал "2+2". Саме він і покаже запекле українське дербі "Динамо" – "Шахтар", повідомляє 24 канал.

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Початок трансляції матчу "Динамо" – "Шахтар" о 16:55. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 17:00.

Крім того, вболівальники зможуть подивитися трансляцію матчу на каналі київського "Динамо" в Youtube.

Також трансляція гри відбудеться на ютуб-каналі FootballHub.

Перед центральною грою туру

Після 8 турів "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ. "Біло-сині" виграли шість матчів та поділили очки із "Десною" та "Зорею".

"Шахтар" же розташовується відразу за "спиною" у киян. У їх активі 16 зароблених пунктів. Донецькому клубу потрібна лише перемога у цьому протистоянні.

Полтавська "Ворскла" перебуває на третьому місці та поступається команді Каштру лише одним очком.