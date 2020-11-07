У неділю, 8 листопада, на НСК "Олімпійський" "Динамо" прийматиме "Шахтар" у центральному матчі 9-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому спекотному протистоянні.

Динамо – Шахтар: прогноз

У новому сезоні команди вже зустрічалися на одному полі у матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екстренером команди Мірчею Луческу завершилася перемогою румунського спеціаліста – "Динамо" перемогло з рахунком 3:1, пише 24 канал.

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В рамках чемпіонату України команди грали один проти одного 65 разів. Кожна з команд виграла по 24 рази, ще 17 поєдинків завершилися внічию

Після 8 турів "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ. "Біло-сині" виграли шість матчів та поділили очки із "Десною" та "Зорею".

"Шахтар" же розташовується відразу за "спиною" у киян. У їх активі 16 зароблених пунктів. Донецькому клубу потрібна лише перемога у цьому протистоянні.

Полтавська "Ворскла" перебуває на третьому місці та поступається команді Каштру лише одним очком.

Центральний матч 9-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 8 листопада о 17:00

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Букмекери віддають мінімальну перевагу "Шахтарю". На перемогу донецького клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,13. На те, що успіх у матчі святкуватимуть підопічні Мірчі Луческу – 3,08. Нічия у зустрічі оцінена у 3,62.

Ймовірно, що зустріч завершиться з рахунком 1:2 на користь "гірників". Саме такий рахунок оцінений у 8,40. Експерти віддали 6,70 на нічию у цьому спекотному протистоянні.

Матч відбудеться за пустих трибун, але фанати за екранами своїх гаджетів швидше за все побачать перший гол у зустрічі у виконанні "Шахтаря" – 1,76. А на те, що результативний удар у поєдинку заб'ють підопічні Каштру – 2,18.

Спеціалісти оцінили перемогу киян хоча б одному з таймів у 2,00. А на аналогічний показник, але у виконанні "гірників" – 1,59.