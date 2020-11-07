Хто переможе в українському дербі – "Динамо" чи "Шахтар": прогноз букмекерів
У неділю, 8 листопада, на НСК "Олімпійський" "Динамо" прийматиме "Шахтар" у центральному матчі 9-го туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому спекотному протистоянні.
Динамо – Шахтар: прогноз
У новому сезоні команди вже зустрічалися на одному полі у матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екстренером команди Мірчею Луческу завершилася перемогою румунського спеціаліста – "Динамо" перемогло з рахунком 3:1, пише 24 канал.
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В рамках чемпіонату України команди грали один проти одного 65 разів. Кожна з команд виграла по 24 рази, ще 17 поєдинків завершилися внічию
Після 8 турів "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ. "Біло-сині" виграли шість матчів та поділили очки із "Десною" та "Зорею".
"Шахтар" же розташовується відразу за "спиною" у киян. У їх активі 16 зароблених пунктів. Донецькому клубу потрібна лише перемога у цьому протистоянні.
Полтавська "Ворскла" перебуває на третьому місці та поступається команді Каштру лише одним очком.
Що прогнозують букмекери Marathonbet
Букмекери віддають мінімальну перевагу "Шахтарю". На перемогу донецького клубу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,13. На те, що успіх у матчі святкуватимуть підопічні Мірчі Луческу – 3,08. Нічия у зустрічі оцінена у 3,62.
Ймовірно, що зустріч завершиться з рахунком 1:2 на користь "гірників". Саме такий рахунок оцінений у 8,40. Експерти віддали 6,70 на нічию у цьому спекотному протистоянні.
Матч відбудеться за пустих трибун, але фанати за екранами своїх гаджетів швидше за все побачать перший гол у зустрічі у виконанні "Шахтаря" – 1,76. А на те, що результативний удар у поєдинку заб'ють підопічні Каштру – 2,18.
Спеціалісти оцінили перемогу киян хоча б одному з таймів у 2,00. А на аналогічний показник, але у виконанні "гірників" – 1,59.
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