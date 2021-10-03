Для Динамо и Шахтера это второй матч друг против друга меньше, чем за две недели. 22 сентября команды сыграли в матче за Суперкубок Украины. Тогда сильнее оказались "горняки", разгромившие киевлян 3:0.

Как это было Шахтер в горячем матче разгромил Динамо и выиграл Суперкубок Украины: видео

После этого были матчи в чемпионате и Лиге чемпионов. Шахтер во вторник, 28 сентября, в Киеве сыграл вничью с Интером. На следующий день Динамо в Мюнхене было разгромлено Баварией 5:0.

Это будет юбилейный – 100-й матч между Динамо и Шахтером во всех турнирах во времена независимости Украины. Преимущество на стороне Шахтера – 39 побед против 35 побед Динамо. Еще 25 матчей закончилось вничью.

Динамо в этом сезоне УПЛ еще не проигрывало. Единственный раз, когда команда не победила – несколько неожиданная ничья с Ингульцом.

Зато Шахтер уже и проиграл Александрии, и вничью с Минаем сыграл. Поэтому в турнирной таблице непримиримых соперников разделяет только три очка. Поэтому если Динамо победит, то оторвется на шесть очков. Шахтер же в случае победы сравняется с соперником по набранным очкам, но обойдет Динамо в турнирной таблице. Поражение "горняков" же оставит их на второй строчке, но остальные клубы приблизятся к дончанам.

Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Шахтер