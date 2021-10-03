Для Динамо та Шахтаря це другий матч один проти одного менше, аніж за два тижні. 22 вересня команди зіграли в матчі за Суперкубок України. Тоді сильнішими виявилися "гірники", які розгромили киян 3:0.

Як це було Шахтар у гарячому матчі розгромив Динамо і виграв Суперкубок України: відео

Після цього були матчі в чемпіонаті та Лізі чемпіонів. Шахтар у вівторок, 28 вересня, в Києві зіграв внічию з Інтером. Наступного дня Динамо в Мюнхені було розгромлено Баварією 5:0.

Це буде ювілейний – 100-й матч між Динамо та Шахтарем у всіх турнірах за часів Незалежності України. Перевага на стороні Шахтаря – 39 перемог проти 35 перемог Динамо. Ще 25 матчів закінчилося внічию.

Динамо в цьому сезоні УПЛ ще не програвало. Єдиний раз, коли команда не перемогла – дещо неочікувана нічия з Інгульцем.

Натомість Шахтар вже і програв Олександрії, і внічию з Минаєм зіграв. Тож у турнірній таблиці непримиримих суперників розділяє лише три очки. Тож якщо Динамо переможе, то відірветься на шість очок. Шахтар же у випадку перемоги зрівняється з суперником за набраними очками, але обійде Динамо в турнірній таблиці. Поразка "гірників" ж залишить їх на другій сходинці, але решта клубів наблизяться до донеччан.

Матч Динамо – Шахтар розпочнеться о 19:30.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар