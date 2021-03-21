Динамо после неудачи в матче с Вильярреалом попытается реабилитироваться в чемпионате Украины. В воскресенье, 21 марта, киевляне принимают львовский Рух в 19 туре УПЛ. Посмотреть матч можно на сайте Спорт 24.

Поединок между Динамо и Рухом начнется в 17:00. По телевидению поединок покажет телеканал "2+2". К теме Динамо попытается реабилитироваться за Лигу Европы: прогноз букмекеров на матч с Рухом В то же время поединок можно посмотреть на клубном ютуб-канале Динамо и Football Hub. Динамо – Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ Динамо и Рух только один раз встречались в официальном поединке. В первом круге УПЛ сезона-2020/2021 Динамо отпраздновало победу во Львове со счетом 2:0.

Сейчас киевляне возглавляют турнирную таблицу, имея отрыв от Шахтера в 4 очка. Зато Рух всего на 1 очко опережает последнюю команду чемпионата, которой является Львов.