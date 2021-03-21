Динамо після невдачі у матчі з Вільярреалом спробує реабілітуватися у чемпіонаті України. У неділю, 21 березня, кияни приймають львівський Рух у 19 турі УПЛ. Переглянути матч можна на сайті Спорт 24.

Поєдинок між Динамо та Рухом розпочнеться о 17:00. По телебаченню поєдинок покаже телеканал "2+2". До теми Динамо спробує реабілітуватися за Лігу Європи: прогноз букмекерів на матч з Рухом Водночас поєдинок можна переглянути на клубному ютуб-каналі Динамо та Football Hub. Динамо – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ Динамо та Рух тільки одного разу зустрічалися в офіційному поєдинку. У першому колі УПЛ сезону-2020/2021 Динамо відсвяткувало перемогу у Львові з рахунком 2:0.

Наразі кияни очолюють турнірну таблицю, маючи відрив від Шахтаря у 4 очки. Натомість Рух всього на 1 очко випереджає останню команду чемпіонату, якою є Львів.