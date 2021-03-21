Новый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил окончательную заявку на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В ряды национальной сборной Польши не попал Томаш Кендзера.

Перед мартовскими матчами польской национальной команды список сократился на 8 фамилий, в числе которых оказалась и фамилия защитника киевского Динамо.

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До этого 26-летний футболист принимал участие во всех матчах отбора на Евро-2020 (9 игр) и Лиге наций-2020/21 (5 поединков).

Комментарий тренера

Комментируя свое решение, Соуза подчеркнул, что из сборной никого не исключают раз и навсегда.

"Это отсылка к следующим трем матчам, а не к финалу Евро-2020. Тот факт, что кто-то сейчас в команде, не означает путевку на чемпионат Европы и наоборот. Что касается имен, немного терпения. Ближайшие матчи дадут вам ответы на ваши вопросы. И тогда будет легче понять некоторые из моих решений", – сказал Соуза.