Футболиста Динамо исключили из сборной перед матчами отбора на ЧМ-2022
Новый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил окончательную заявку на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В ряды национальной сборной Польши не попал Томаш Кендзера.
Источник:dziennikzachodni.pl
Перед мартовскими матчами польской национальной команды список сократился на 8 фамилий, в числе которых оказалась и фамилия защитника киевского Динамо.
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До этого 26-летний футболист принимал участие во всех матчах отбора на Евро-2020 (9 игр) и Лиге наций-2020/21 (5 поединков).
Комментарий тренера
Комментируя свое решение, Соуза подчеркнул, что из сборной никого не исключают раз и навсегда.
"Это отсылка к следующим трем матчам, а не к финалу Евро-2020. Тот факт, что кто-то сейчас в команде, не означает путевку на чемпионат Европы и наоборот. Что касается имен, немного терпения. Ближайшие матчи дадут вам ответы на ваши вопросы. И тогда будет легче понять некоторые из моих решений", – сказал Соуза.
- Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в Динамо.
- Соуза сменил Ежи Бженчека на посту главного тренера сборной Польши в этом году. Ближайшие матчи будут дебютными для португальского специалиста.
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