Динамо – Рух: где смотреть матч УПЛ
21 марта Динамо и Рух сыграют в 19 туре украинской Премьер-лиги. Болельщики смогут посмотреть этот матч по телевидению, а также онлайн.
Источник:24 канал
Матч между Динамо и Рух состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". На игру не допустили болельщиков из-за того, что Киев попал в красную зону.
К слову Динамо попытается реабилитироваться за Лигу Европы: прогноз букмекеров на матч с Рухом
Динамо – Рух: где смотреть
В прямой трансляции поединок покажет телеканал "2+2". Начало – в 17:00.
Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Рух будет доступна и в ютуб на канале самого Динамо.
Онлайн-трансляция матча Динамо-Рух
Поделиться новостью