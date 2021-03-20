21 марта Динамо и Рух сыграют в 19 туре украинской Премьер-лиги. Болельщики смогут посмотреть этот матч по телевидению, а также онлайн.

Матч между Динамо и Рух состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". На игру не допустили болельщиков из-за того, что Киев попал в красную зону.

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Динамо – Рух: где смотреть

В прямой трансляции поединок покажет телеканал "2+2". Начало – в 17:00.

Кроме того, онлайн-трансляция матча Динамо – Рух будет доступна и в ютуб на канале самого Динамо.

Онлайн-трансляция матча Динамо-Рух