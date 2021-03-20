21 березня Динамо та Рух зіграють у 19 турі української Прем'єр-ліги. Вболівальники зможуть переглянути цей матч по телебаченню, а також онлайн.

Матч між Динамо та Рух відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". На гру не допустили вболівальників через те, що Київ потрапив у червону зону.

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Динамо – Рух: де дивитися

У прямій трансляції поєдинок покаже телеканал "2+2". Початок – о 17:00.

Окрім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Рухбуде доступна і в ютуб на каналі самого Динамо.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Рух