Новичок Динамо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Партизана

Полузащитник Александр Пихаленок перешел этим летом из Днепра-1 в Динамо Киев. Футболист уже выступал в еврокубках, но с бывшим клубом ему не удавалось далеко пройти.

Новоиспеченный игрок Динамо Александр Пихаленок рассказал благодаря каким аспектам киевляне могут победить сербский Партизан в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футболист считает, что это будет тяжелый матч.

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Поединок между Динамо и Партизаном

Александр имеет мнение, что в матче будет много силовой борьбы, ведь это привычный стиль игры сербов. Киевлянам важно не проиграть в этом аспекте, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Футболист заявил, что сербам вряд ли поможет то, что первый официальный матч в сезоне они сыграют раньше. В таком матче надо биться до конца, не жалеть себя с первой до последней минуты.

Настрой должен быть всегда, в каждом матче должна быть стопроцентная самоотдача. Если говорить о квалификации – тяжелее всего проходить первого соперника,

– сказал Пихаленок.

Первый матч киевляне сыграют, во вторник, 23 июля, в польском городе Люблин. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится в Белграде на стадионе Партизана, в среду, 31 июля. Игра состоится без зрителей из-за санкций для сербов от УЕФА. Матч начнется также в 21:00 по киевскому времени.

3 июля Партизан приезжал в столицу вражеской страны, чтобы сыграть с местной командой в так называемом "братском кубке". Напомним, что с началом войны в Украине российские команды отстранили от участия в международных и европейских турнирах.

В случае прохода дальше коллектив Александра Шовковского ожидают так потенциальные соперники как Рейндежрс, Славия Прага, Ред Булл Зальцбург или Юнион Сен-Жиллуаз или Твенте.

Если Динамо не сможет обыграть Партизан, то столичный клуб попадет в третий квалификационный раунд Лиги Европы.