По результатам выступлений УПЛ сезона-2023/2024 Динамо начнет выступления в Лиге чемпионов с квалификационного раунда. Соперником киевлян будет белградский Партизан.

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Прогноз Богданова на квалификацию Динамо

Экс-защитник киевлян считает, что "бело-синие" выйдут в следующий этап квалификации.

Динамо пройдет. Потому что этот момент еще есть – политический. Надо их забить там. В Сербии три штуки положить. Потому что мы же видим, как они себя ведут. Надо их сразу выбить, чтобы они там долбались,

– рассказал Андрей Богданов.

Справка. Динамо сыграет с Партизаном в рамках раунда квалификации Лиги чемпионов 23 и 31 июля.

Отметим, что домашний матч киевлян состоится в Люблине 23 июля.