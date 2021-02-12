В субботу, 13 февраля, киевское Динамо сыграет против Олимпика матч УПЛ. Этот матч можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Матч Динамо против Олимпика начнется в 17:00. Команды сыграют на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

К теме Как Динамо стартует во втором круге УПЛ: прогноз на матч с Олимпиком

Игра состоится при пустых трибунах. В прямом эфире матч будет транслироваться на телеканале "2+2".

Посмотреть игру Динамо – Олимпик можно будет и онлайн. Ее будет транслировать Football Hub. Трансляция начнется в 16:30 из студии перед игрой. В 17:00 начнется сам матч. Однако прямая трансляция поединка будет доступна только на территории Украины.

Трансляция матча Динамо – Олимпик

Транслироваться матч будет и на официальном YouTube-канале Динамо. Правда трансляция будет с небольшой, четырехминутной задержкой.