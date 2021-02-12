Киевское Динамо после зимнего перерыва в чемпионате Украины первый матч сыграет 13 февраля против Олимпика. Команды встретятся в Киеве в рамках 14 тура УПЛ.

После первой половины сезона Динамо – лидер чемпионата Украины. Киевляне набрали 30 очков и опережают Шахтер на один балл.

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Достаточно мощный сезон проводит Олимпик, который сыграл 12 матчей в УПЛ и набрал 17 очков. Клуб из Донецка стремится попасть в зону еврокубков, от которой дончан отделяют всего три очка.

Динамо – Олимпик прогноз Favbet на матч УПЛ

В первом круге Динамо уверенно победило Олимпик со счетом 4:1 и остается фаворитом перед новым поединком. Победу киевлян оценивают коэффициентом 1,32.

Олимпик всего один раз за свою историю побеждал Динамо. Историческая победа дончан датирована 2017 годом. Подопечные Игоря Климовского не прочь повторить свое достижение, хотя это сделать будет сложно. Коэффициент на их победу в матче с Динамо – 9,60.

Пока не известно, в какой форме находятся команды. Входить в сезон после зимнего перерыва всегда сложно, поэтому в матче Динамо с Олимпиком следует ожидать вязкой футболу. При таких условиях реальная ничья. Коэффициент на такой итог игры – 5,20.

Следует обратить внимание, что матч происходит в сложных погодных условиях. В частности, в Киеве ожидается 15 градусов мороза. Поэтому не следует ожидать ливней голов и можно сделать ставку на тотал меньше 2. Коэффициент на такой итог игры – 2,89.

Поединок Динамо – Олимпик состоится 13 февраля. Начало в 17:00.