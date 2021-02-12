У суботу, 13 лютого, київське Динамо зіграє проти Олімпіка матч УПЛ. Цей матч можна буде переглянути як по телебаченні, так і онлайн.

Матч Динамо проти Олімпіка розпочнеться о 17:00. Команди зіграють на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Гра відбудеться за порожніх трибун. У прямому ефірі матч буде транслюватися на телеканалі "2+2".

Подивитися гру Динамо – Олімпік можна буде й онлайн. Її транслюватиме Football Hub. Трансляція розпочнеться о 16:30 зі студії перед грою. О 17:00 розпочнеться сам матч. Однак пряма трансляція поєдинку буде доступна лише на території України.

Трансляція матчу Динамо – Олімпік

Транслюватиметься матч і на офіційному YouTube-каналі Динамо. Правда трансляція буде з невеликою, чотирихвилинною затримкою.