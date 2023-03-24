"После победы построят бомбоубежище": Динамо неожиданно открыло "Пункт несокрушимости"
Источник:Официальный сайт киевского "Динамо"
Столичный коллектив решил отличиться хорошим делом, но непонятно или нужным. Поступок киевского клуба поднял на смех украинцам.
Динамо неожиданно для всех открыло брендированный "Пункт несокрушимости". Соответствующая палатка появилась у стадиона имени Валерия Лобановского.
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Немножко прогадали
Несмотря на стабильную ситуацию с энергоснабжением и весеннюю погоду, руководство футбольного клуба Динамо Киев решило пойти на такой благотворительный шаг. В брендовом "Пункте несокрушимости" доступны свет, спутниковый интернет, вода и напитки. На динамовских пуфах люди также могут посмотреть телевизор, в том числе и матчи коллектива, который организовал соответствующую палатку. Также в "Пункте несокрушимости" будет предоставляться психологическая и культурная помощь украинцам.
Но вот граждане Украины такая инициатива со стороны столичного коллектива откровенно улыбнула. Украинцы насмехаются над руководством "бело-синих", аргументируя это тем, что соответствующая палатка уже никому не понадобится, а динамовцы просто потерялись во времени.
Реакция украинцев:
- oleeg.1994: Какие молодцы, такая оперативная реакция и забота о болельщиках в этот холодный месяц (март).
- sergii_kapshuk : Испанский стыд.
- roma.yakuba: Очень вовремя.
- yurii_poliovyk: Главное правило в жизни Динамо – делаем все своевременно.
- eugenelytvynenko: А можно еще талоны на бензин там купить?
- serega_1_9_9_5: Девушки, кто свободен на выходные? Пойдемте сходим туда.
- _arsenio_mone: Я представляю, как стыдно ребятам, которые снимались в этом показе.
- iurii9536 : После победы построят бомбоубежище