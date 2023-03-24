Динамо неочікувано для всіх відкрило брендований "Пункт незламності". Відповідний намет з'явився біля стадіону імені Валерія Лобановського.

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Трішки прогадали

Не дивлячичь на стабільну ситуацію з енергопостачанням та цілком весняну погоду, керівництво футбольного клубу Динамо Київ вирішило піти на такий благодійний крок. У брендовому "Пункті незламності" доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої. На динамівських пуфах люди також можуть подивитися телевізор, у тому числі й матчі колектива, який відповідний намет організував. Також у "Пункті незламності" надаватиметься психологічна та культурна допомога українцям.

Та от громадян України така ініціатива зі сторони столичного колектива відверто посмішила. Українці кепкують з керівництва "біло-синіх", аргументуючи це тим, що відповідний намет уже нікому не знадобиться, а динамівці просто загубилися у часі.

Реакція українців:

  • oleeg.1994: Які молодці, така оперативна реакція і піклування про вболівальників у цей холодний місяць (березень).
  • sergii_kapshuk: Іспанський стид.
  • roma.yakuba: Дуже вчасно.
  • yurii_poliovyk: Головне правило в житті Динамо – робимо усе своєчасно.
  • eugenelytvynenko: А можна ще талони на бензин там придбати?
  • serega_1_9_9_5: Дівчата, хто вільний на вихідні? Ходімо сходимо туди.
  • _arsenio_mone: Я уявляю, як соромно хлопцям, які знімались у цій показусі.
  • iurii9536: Після перемоги побудують бомбосховище.