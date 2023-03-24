Динамо неочікувано для всіх відкрило брендований "Пункт незламності". Відповідний намет з'явився біля стадіону імені Валерія Лобановського.

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Трішки прогадали

Не дивлячичь на стабільну ситуацію з енергопостачанням та цілком весняну погоду, керівництво футбольного клубу Динамо Київ вирішило піти на такий благодійний крок. У брендовому "Пункті незламності" доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої. На динамівських пуфах люди також можуть подивитися телевізор, у тому числі й матчі колектива, який відповідний намет організував. Також у "Пункті незламності" надаватиметься психологічна та культурна допомога українцям.

Та от громадян України така ініціатива зі сторони столичного колектива відверто посмішила. Українці кепкують з керівництва "біло-синіх", аргументуючи це тим, що відповідний намет уже нікому не знадобиться, а динамівці просто загубилися у часі.

Реакція українців: