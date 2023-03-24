Динамо неожиданно для всех открыло брендированный "Пункт несокрушимости". Соответствующая палатка появилась у стадиона имени Валерия Лобановского.

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Немножко прогадали

Несмотря на стабильную ситуацию с энергоснабжением и весеннюю погоду, руководство футбольного клуба Динамо Киев решило пойти на такой благотворительный шаг. В брендовом "Пункте несокрушимости" доступны свет, спутниковый интернет, вода и напитки. На динамовских пуфах люди также могут посмотреть телевизор, в том числе и матчи коллектива, который организовал соответствующую палатку. Также в "Пункте несокрушимости" будет предоставляться психологическая и культурная помощь украинцам.

Но вот граждане Украины такая инициатива со стороны столичного коллектива откровенно улыбнула. Украинцы насмехаются над руководством "бело-синих", аргументируя это тем, что соответствующая палатка уже никому не понадобится, а динамовцы просто потерялись во времени.

Реакция украинцев: