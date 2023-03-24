Динамо неожиданно для всех открыло брендированный "Пункт несокрушимости". Соответствующая палатка появилась у стадиона имени Валерия Лобановского.
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Немножко прогадали
Несмотря на стабильную ситуацию с энергоснабжением и весеннюю погоду, руководство футбольного клуба Динамо Киев решило пойти на такой благотворительный шаг. В брендовом "Пункте несокрушимости" доступны свет, спутниковый интернет, вода и напитки. На динамовских пуфах люди также могут посмотреть телевизор, в том числе и матчи коллектива, который организовал соответствующую палатку. Также в "Пункте несокрушимости" будет предоставляться психологическая и культурная помощь украинцам.
Но вот граждане Украины такая инициатива со стороны столичного коллектива откровенно улыбнула. Украинцы насмехаются над руководством "бело-синих", аргументируя это тем, что соответствующая палатка уже никому не понадобится, а динамовцы просто потерялись во времени.
Реакция украинцев:
- oleeg.1994: Какие молодцы, такая оперативная реакция и забота о болельщиках в этот холодный месяц (март).
- sergii_kapshuk : Испанский стыд.
- roma.yakuba: Очень вовремя.
- yurii_poliovyk: Главное правило в жизни Динамо – делаем все своевременно.
- eugenelytvynenko: А можно еще талоны на бензин там купить?
- serega_1_9_9_5: Девушки, кто свободен на выходные? Пойдемте сходим туда.
- _arsenio_mone: Я представляю, как стыдно ребятам, которые снимались в этом показе.
- iurii9536 : После победы построят бомбоубежище