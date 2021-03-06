Динамо 7 марта сыграет дома против Миная в рамках 17 тура УПЛ. Посмотреть этот матч можно будет на стадионе, по телевидению и онлайн.

Динамо – Минай: где смотреть

Матч между Динамо и Минаем перенесли из Ужгорода в Киев. Теперь киевляне будут играть при поддержке родных трибун на НСК "Олимпийский". Главный арбитр поединка даст стартовый свисток в 14:00.

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В прямом эфире матч будет транслироваться на телеканале "2+2". Также противостояние можно будет посмотреть на ютуб-канале Football Fub. Перед матчем будет проведена студия, которая начнется в 13:00, где будут обсуждать шансы команд на победу в этой встрече. К слову, прямая трансляция поединка будет доступна только на территории Украины.

История противостояний и ситуация в таблице УПЛ

Динамо подходит к матчу в статусе фаворита. Киевляне трижды подряд побеждали Минай в УПЛ, забив в ворота команды из Закарпатья 9 голов. Зато клуб Василия Кобина лишь один раз заставлял голкипера столичного клуба вынимать мяч из собственных владений.

До этого матча футболисты киевского клуба являются лидерами УПЛ в этом сезоне. Они опережают ближайшего конкурента Шахтера на 4 очка. Минай идет 12-м среди 14 команд, в его активе лишь 13 пунктов.

Динамо – Минай: онлайн-трансляция