19 августа "Динамо" на своем поле сыграет с ФК "Львов" в матче УПЛ. Болельщики могут этот поединок просмотреть онлайн и по телевидению.

В новом сезоне домашние поединки "Динамо" в чемпионате Украины в дальнейшем будет транслировать телеканал "2+2". Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, болельщики смогут посмотреть трансляцию матча на канале киевского "Динамо" в Youtube.

Начало поединка "Динамо" – "Львов" в 19:30. Трансляция со стадиона начнется в 19:25.

Динамо – Львов: перед матчем

"Динамо" продолжает удивлять. Команда без всяких проблем победила "АЗ Алкмар" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. С приходом Мирчи Луческу киевляне сразу же на стабильной основе начали показывать отличные результаты.

Можно утверждать однозначно, "Динамо" способно прервать гегемонию "Шахтера" в этом году. Однако после такой эмоциональной встречи очень трудно возвращаться в реалии украинского первенства.

"Львов" наоборот находится в плохой форме. Клуб из одноименного города не может одержать победу в украинской Премьер-лиги уже в течение десяти игр подряд. Такие показатели просто ужасают, очевидно, что команда одна из главных кандидатов на вылет в этом году.