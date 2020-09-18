19 серпня "Динамо" на власному полі зіграє з ФК "Львів" у матчі УПЛ. Вболівальники можуть цей поєдинок переглянути онлайн і по телебаченню.

У новому сезоні домашні поєдинки "Динамо" у чемпіонаті України надалі транслюватиме телеканал "2+2". Про це повідомляє 24 канал.

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Крім того, вболівальники зможуть подивитися трансляцію матчу на каналі київського "Динамо" в Youtube.

Початок поєдинку "Динамо" – "Львів" о 19:30. Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:25.

Динамо – Львів: перед матчем

"Динамо" продовжує дивувати. Команда без всяких проблем перемогла "АЗ Алкмар" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. З приходом Мірчі Луческу кияни відразу ж на стабільній основі почали показувати відмінні результати.

Можна стверджувати однозначно, "Динамо" здатне перервати гегемонію "Шахтаря" в цьому році. Однак після такої емоційної зустрічі дуже важко повертатися в реалії української першості.

"Львів" навпаки знаходиться в поганій формі. Клуб з однойменного міста не може здобути перемогу в українській Прем'єр-ліги вже протягом десяти ігор поспіль. Такі показники просто жахають, очевидно, що команда одна з головних кандидатів на виліт в цьому році.