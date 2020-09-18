В субботу, 19 сентября, "Динамо" будет принимать ФК "Львов" в матче 3 тура чемпионата Украины. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Динамо – Львов прогноз

"Динамо" продолжает удивлять. Команда без всяких проблем победила "АЗ Алкмар" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. С приходом Мирчи Луческу киевляне сразу же на стабильной основе начали показывать отличные результаты, пишет 24 канал.

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Можно утверждать однозначно – "Динамо" способно прервать гегемонию "Шахтера" в этом году. Однако после такой эмоциональной встречи очень трудно возвращаться в реалии украинского первенства.

"Львов" наоборот находится в плохой форме. Клуб из одноименного города не может одержать победу в украинской Премьер-лиги уже в течение десяти игр подряд. Такие показатели просто ужасают. Очевидно, что команда одна из главных кандидатов на вылет в этом году.

Матч "Динамо" – "Львов" состоится 19 сентября. Начало игры в 19:30. Встречу покажет телеканал "2+2".

Динамо – Львов: прогноз букмекеров

В пяти последних очных поединках "Динамо" только однажды проиграло "горожанам". В этой игре эксперты считают "бело-синих" безоговорочным фаворитом.

В Favbet победу подопечных Мирчи Луческу оценивают коэффициентом 1,15. Если же "Львов" победит "бело-синих" – коэффициент 16,5. Ничья в матче – 8,3.

В трех последних матчах "Динамо" был пробит тотал больше 2,5. Поставить на "Тотал" Динамо "более 2,5" в матче со "Львовом" можно за коэффициент 1,78.

Прогноз Pari Match

Букмекеры Pari Match предлагают коэффициент 1,53, что "Динамо" выигрывает и ТВ 2.5. Идентична ставка на победу львовского клуба – 22.

Также фанаты могут поставить на то, что обе команды будут отмечены забитыми голами – коэффициент 2,18.