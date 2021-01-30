Киевское Динамо в субботу, 30 января, проведет первый матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян станет болгарский Лудогорец.

Источник: 24 канал

Поединок Динамо – Лудогорец начнется в 16:15 по киевскому времени.

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Матч Динамо с Лудогорцем можно посмотреть в прямой трансляции на канале Динамо в YouTube. Кроме того, поединок можно посмотреть, не покидая Спорт 24.

Динамо – Лудогорец: онлайн-трансляция матча

Всего в Турции Динамо проведет пять контрольных поединков.

Календарь матчей Динамо в Турции