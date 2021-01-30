Динамо – Лудогорец: онлайн-трансляция матча
Киевское Динамо в субботу, 30 января, проведет первый матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян станет болгарский Лудогорец.
Источник: 24 канал
Поединок Динамо – Лудогорец начнется в 16:15 по киевскому времени.
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Матч Динамо с Лудогорцем можно посмотреть в прямой трансляции на канале Динамо в YouTube. Кроме того, поединок можно посмотреть, не покидая Спорт 24.
Динамо – Лудогорец: онлайн-трансляция матча
Всего в Турции Динамо проведет пять контрольных поединков.
Календарь матчей Динамо в Турции
- Лудогорец (Разград, Болгария) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбилиси, Грузия) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (София, Болгария) 4.02, 16:00
- Шкендия (Тетово, Северная Македония) 7.02, 16:00
- БАТЭ (Борисов, Беларусь) 8.02, 10:00
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