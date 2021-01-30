Динамо – Лудогорець: онлайн-трансляція матчу
Київське Динамо у суботу, 30 січня, проведе перший матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині. Суперником киян стане болгарський Лудогорець.
Джерело: 24 канал
Поєдинок Динамо – Лудогорець розпочнеться о 16:15 за київським часом.
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Матч Динамо з Лудогорцем можна переглянути у прямій трансляції на каналі Динамо у YouTube. Окрім того, поєдинок можна переглянути, не покидаючи Спорт 24.
Динамо – Лудогорець: онлайн-трансляція матчу
Загалом у Туреччині Динамо проведе п'ять контрольних поєдинків.
Календар матчів Динамо у Туреччині
- Лудогорець (Разград, Болгарія) 30.01, 16:00
- Динамо (Тбілісі, Грузія) 1.02, 16:00
- ЦСКА 1948 (Софія, Болгарія) 4.02, 16:00
- Шкендія (Тетово, Північна Македонія) 7.02, 16:00
- БАТЕ (Борисов, Білорусь) 8.02, 10:00
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