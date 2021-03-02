Жеребьевка Кубка Украины сезона-2020/2021 свела киевское Динамо и Колос на стадии 1/4 финала. Поединок между командами состоится в среду, 3 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Динамо и Колос проведут 6 официальный матч между собой. В активе Динамо три победы. Однако в двух предыдущих матчах киевлянам не удалось победить подопечных Руслана Костышина.

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В последнем туре УПЛ сезона-2019/2020 киевляне проиграли со счетом 2:0. Из-за поражения Динамо едва не потеряло шанс выйти в Лигу чемпионов. В новом сезоне матч между командами завершился скандальной ничьей 2:2.

Динамо-Колос: прогноз Favbet

По мнению букмекеров, Динамо – фаворит кубкового противостояния. Победу подопечных Мирчи Луческу в основное время оценивают коэффициентом 1,29.

Зато Колос – андердог противостояние. Победу гостей из села Ковалевка в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 9,50. Если же основное время завершится ничьей – коэффициент 5,80.

В компании Favbet оценили шансы команд выйти в полуфинал. Коэффициент на то, что Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины, выйдет в полуфинал – 1,13. Проход "колосков" в полуфинал оценен коэффициентом 6.

В последних матчах за Динамо забивал Артем Беседин. На счету форварда три гола. В компании Favbet предлагают коэффициент 1,70, что Артем расстроит Колос.

В лагере соперника Динамо букмекеры выделяют Владимира Лысенко. Гол игрока Колоса в ворота Динамо оценен коэффициентом 3,75.

Поединок Динамо – Колос начнется в 17:00.